Abdulkadir Uraloğlu: Üçlü pist operasyonu İstanbul Havalimanı'na rekor getirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş veya kalkış yapmasına olanak sağlayan Üçlü Pist Operasyonu kapsamındaki kazanımları değerlendirdi.

"BİR SAATTE 81 KALKIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Uraloğlu, “2 Temmuz Tarihinde, Üçlü Pist Operasyonu kapsamında bir saatte 81 kalkış gerçekleştirerek rekor kırdık. Üçlü Pist Operasyonu ile hem verimlilikte artış sağladık hem de çevresel kazanımlar elde ettik.” ifadelerini kullandı.

"UÇUŞLAR YAKLAŞMA VE YER HAREKETLERİ AÇISINDAN DAHA VERİMLİ"

Operasyonları 17 Nisan tarihinden bu yana meteorolojik koşulların elverişli olduğu günlerde 06.00-09.00 saatleri arasında kalkış, 09.00-12.00 /22.00-00.00 saatleri arasında ise iniş olarak yürüttüklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Üçlü Pist Operasyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz hava sahası dizaynı değişiklikleri sayesinde, uçuşların hem yaklaşma hem de yer hareketleri açısından daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağladık.” şeklinde konuştu.

“UÇAK BAŞINA BEKLEME SÜRESİNDEN 300 KİLOGRAM YAKIT TASARRUFU”

Söz konusu hava sahası tasarımı sayesinde uçakların daha az manevra ile doğrudan yaklaşma ve kalkış gerçekleştirebilecek şekilde yönlendirildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bu durum özellikle düşük irtifa seviyelerinde uçuş süresini kısaltarak emisyonların en yoğun olduğu bu safhada doğrudan bir azaltım etkisi yaratıyor. 2023-2024 yılı ortalamasına göre bu yıl, uçakların kalkış öncesi kapıdan pist başına varışına kadar geçen süre olan kalkış taksi süresini (taxi-out) 16 dakikadan 15 dakikaya düşürmeyi, iniş sonrası pistten terminale ulaşım süresi olan iniş taksi süresi (taxi-in) 13,8 dakikadan 12 dakikaya, iniş trafiklerinin ortalama uçuş süresini ise yaklaşık 4 dakika azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede uçak başına kalkış taksi süresinden 80 kilogram, iniş taksi süresinden 60 kilogram ve bekleme süresinden ise 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacağız.

ÇEVREYE ZARARLI KARBONDİOKSİT SALINIMI AZALIYOR

Bakan Uraloğlu ayrıca, söz konusu sürelerdeki kısalmalar ile çevreye zararlı karbondioksit salınımını ise uçak başına kalkış taksi süresinden 0,25 ton, iniş taksi süresinden 0,18 ton ve bekleme süresinden ise 0,9 ton azaltmayı hedeflediklerini de kaydetti.

"GECE SAATLERİNDE GÜRÜLTÜDE YÜZDE 20 AZALMA SAĞLANABİLECEK"

Bakan Uraloğlu, gürültü kirliliği açısından da önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek “Önceki çiftli operasyon yapısında, uçakların havadaki bekleme süreleri hem karbondioksit salımını hem de gürültü seviyesini artırmaktaydı. Yeni hava sahası tasarımı ve 'Üçlü Pist Operasyonu' sayesinde havadaki ortalama bekleme süresi yüzde 30 azaldı. Bu da uçakların motor çalıştırma süresine bağlı olarak gürültü üretim süresini de doğrudan azalttı.

Gece saatlerindeki yaklaşma süresinin ortalama 3 dakika kısalabilecek olması, özellikle gece sessizliğine duyarlı bölgelerde yüzde 20’ye varan daha az gürültü anlamına geliyor. Ortalama olarak uçuş başına 1,2 A-ağırlıklı desibel düşüş ölçüldü. Bu ölçüm, sesin insan kulağının duyarlılığına göre değerlendirilmesini sağlayan standart birimle yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

“ÜÇLÜ PİST OPERASYONU, İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YILLIK 200 MİLYON YOLCU HEDEFİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM”

İstanbul Havalimanı’nı hem hava trafiği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyanın en ileri havalimanlarından biri hâline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, artan yoğun yolcu ve kargo trafiğini artık daha verimli bir şekilde yönetebilecek kapasiteye ulaştı. Üçlü Pist Operasyonu, İstanbul Havalimanı’nda yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşma yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor.” dedi.