Japonya'nın faiz kararı, Bitcoin'i 86 bin doların altına çekti

8-19 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek olan Japonya Merkez Bankası (BoJ), 11 ay sonra ilk kez faiz artışına hazırlanıyor.

Fed ve BoJ arasındaki politika farklılığı, Bitcoin’i 86 bin doların altına çekti.

Yılın sonuna doğru yaklaşırken, kripto para piyasalarında Noel Baba rallisine dair umutlar azaldı.

Bitcoin, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) görülen çıkışların da etkisiyle 86 bin doların altına geriledi.

AŞIRI KORKU BÖLGESİ

Yatırımcı eğilimini ölçmek için kullanılan Kripto Para Korku ve İştah Endeksi, 11 puan seviyelerine, “aşırı korku” bölgesine çekildi.

OKX TR, kripto varlık piyasalarındaki son gelişmeleri özetleyen ve kriptoda son düşüşün nedenini açıklayan Alphas bülteninde öne çıkanları derledi.

KRİPTO PİYASALARI JAPONYA’DAN GELECEK KARARA ODAKLANDI

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed), faiz indirimine gitse de indirimlere ara vereceği sinyali veren şahin bir duruş sergiledi. Buna karşın, Japonya merkez bankası Bank of Japan (BoJ), 18-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz artışı sinyali verdi. BoJ, faizi artırma yönünde karar verirse bu, bankanın 11 ay sonraki ilk faiz artışı olacak.

JAPON YENİ

Düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli para birimine yatırım yaparak faiz farkından kazanç elde etmeye dayalı stratejiyi tanımlayan carry trade için cazip para birimlerinden biri olan Japon Yeni, borçlanma para birimi olarak sıkça kullanılıyor.

Bu da Japonya’yı küresel carry trade işlemlerinin odaklandığı ülkelerden biri haline getiriyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, geçtiğimiz günlerde, iyileşen istihdam piyasasını ve ABD gümrük vergisi belirsizliğinin azalmasını gerekçe göstererek, faiz artışına hazırlandıklarının sinyalini vermişti. Bu açıklamalardan sonra Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 1,96’ya ulaşarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bu adımlarla güçlenen yen, carry trade işlemlerinin finansman maliyetlerini artırdı.

SPOT BITCOIN ETF’LERİNDEN TEK GÜNDE 357 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri, pazartesi günü 357,6 milyon dolar kaybetti. Bu rakam, 20 Kasım’dan bu yana en büyük tek günlük çıkış oldu. Bitcoin, Asya seansında yüzde 4,5 düşüşle 85.700 dolara kadar geriledi. Tüm kayıplar, 24 saat içinde 658 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı. Ethereum ETF’leri de benzer bir tablo sergileyerek 20 Kasım’dan bu yana en büyük çıkışı gördü ve 224,8 milyon dolar kaybetti. Aynı dönemde ise XRP ETF’leri, piyasa sürülmesinden bu yana hiç çıkış yaşamadan 1 milyar doları aşkın giriş gördü.

ANALİSTLERİN YORUMU

OKX TR analistleri, ETF’lerin piyasadaki volatiliteyi yumuşatan bir tampon işlevi kazandığına, borsa yatırım fonlarının yapısal rolünün olgunlaştığına dikkat çekti.

Analistlere göre ETF’lerin farklı davranışları, sermayenin kriptodan kaçmadığını, daha net düzenleyici anlatılara sahip varlıklara yöneldiğini gösterdi.

JAPONYA 1995’TEN BU YANA EN YÜKSEK FAİZ ORANINA HAZIRLANIYOR

Faiz kararını açıklaması beklenen Bank of Japan’in 25 baz puan faiz artışına giderek yüzde 0,75 faize ulaşacağı öngörülüyor. Bu, gerçekleşirse, 1995’ten bu yana ülkede uygulanan en yüksek faiz oranı olacak. OKX TR analistleri, 2024’ten bu yana her Japonya merkez bankası sıkılaştırma döngüsünün Bitcoin’de yüzde 20 ila yüzde 30’luk düşüşlerle ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan gayri safi yurt içi hasılası geçtiğimiz çeyrekte yüzde 0,6 daralan ve takip eden dönemde 17 trilyon yenlik bir teşvik paketi açıklayan Japonya’nın, uzun süreli sıkılaştırma döngüsü olasılığı düşük görülüyor. OKX TR analistleri, yıl sonunda gelecek politika faizi artışının tek seferlik bir düzeltme olabileceğine işaret ediyor.