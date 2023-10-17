AB’nin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı rekor seviyede Rusya-Ukrayna savaşının ardından doğalgaz krizi yaşayan Avrupa, bu kez kışa depolarını doldurarak girmeyi tercih etti.

AA Geçtiğimizin yıllarda Avrupa'da artan doğalgaz fiyatları, savaş nedeni ile boru hatlarındaki sorunlar ve Rusya ile karşılıklı yaptırımlar yüzünden büyük sorun yaşanmıştı. Avrupa da doğalgazı farklı kaynaklardan elde etmenin yolunu arayarak stoklarını artırma yoluna gitmişti. Ukrayna savaşının ardından AB ülkeleri, Rusya’dan ithal edilen doğalgaz miktarını önemli oranda azaltarak, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını artırmıştı. Avrupa Birliği’nin (AB) doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı, tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 1.114 teravatsaat doğalgaz Gas Infrastructure Europe verilerine göre, AB’nin depolama tesislerinde 14 Ekim itibarıyla 1.114 teravatsaat (TWh) doğalgaz bulunuyor. Depolardaki doluluk oranı yüzde 97,89 Böylelikle AB’nin gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 97,89’la tarihin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırarken, bir önceki en yüksek doluluk oranına yüzde 97,84’le 28 Ekim 2019’da ulaşılmıştı. Hedef doluluk: Yüzde 90 Avrupa Komisyonu da kış sezonuna girerken depolama tesislerinde en az yüzde 90 doluluk oranını hedefliyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)