AB'nin ihracatı nisanda hızlı yükseldi

Avrupa Birliği'nin ihracatı, koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Avrupa'nın ihracatının hızlı yükselmesi, koronavirüs salgınının olumsuz izlerinin silinmesine dair işaretlerden kabul ediliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

AB'NİN İHRACATI, NİSANDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 43,4 ARTTI

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artarak 179 milyar euroya, ithalatı da yüzde 32,8 yükselerek 166 milyar euroya çıktı. Böylece AB'de nisan ayında 13 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

EURO BÖLGESİ'NDE İHRACAT, NİSANDA 2020'NİN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA YÜZDE 43,2 YÜKSELDİ

Euro Bölgesi'nde ise ihracat nisanda, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 43,2 yükselişle 193 milyar 800 milyon euro, ithalat da yüzde 37,4 artışla 182 milyar 800 milyon euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisanda yaklaşık 11 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 32 milyar 400 milyon euro ile ABD, 22 milyar 300 milyon euro ile İngiltere, 19 milyar 100 milyon euro ile Çin, 13 milyar 100 milyon euro ile İsviçre, 7 milyar 500 milyon euro ile Rusya ve 6 milyar 700 milyon euro ile Türkiye oldu.

AB ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN ÜLKE ÇİN OLDU

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 34 milyar 500 milyon euro ile Çin, 18 miyar 400 milyon euro ile ABD, 11 milyar 700 milyon euro ile Birleşik Krallık, 11 milyar 400 miyon euro ile Rusya, 10 milyar 300 milyon euro ile İsviçre ve 6 milyar 600 milyon euro ile Türkiye olarak belirlendi.