AB'nin yeni patent sistemi devreye girdi Patent konusunda AB'nin önceliğini çektiği bir alt yapı dünyaya hakim oluyor. AB bu kez paydaşlarına daha uygun koşullar sunan yeni bir sisteme girdi.

AA

Avrupa'da şirketlerin yeniliklerini korumalarını ve fikri mülkiyet haklarından yararlanmalarını daha basit ve kolay hale getirecek bir sistem kurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni patent koruma sistemi olan Üniter Patent Sistemi, bugün uygulamaya girdi.

Avrupa'da patentlerin tescil ve uygulaması için tek bir nokta sağlanması hedefleniyor.

Bunun özellikle maliyetleri, bürokrasiyi ve idari yükleri azaltacağı, işlemleri hızlandıracağı belirtiliyor.

17 üye ülkeyi kapsayacak

Açıklamada, yeni patent sisteminin AB'nin inovasyon ve rekabet gücünü artıracağına, patentler için tek pazar kuracağına işaret edilerek, sistemin bu aşamada, AB milli gelirinin yüzde 80'ini temsil eden 17 üye ülkeyi kapsayacağı ve gelecekte yeni katılımlar olabileceği bildirildi.

Artık tek bir patent alınacak

Açıklamada, sistemin şirket ve mucitlerin buluşları için bütün katılımcı ülkelerde geçerli olan tek bir patent almalarına imkan sağlayacağı kaydedildi.

Yeni sistemin ulusal patent yasaları ve prosedürlerinden oluşan karmaşık yapı yerine geçtiğine işaret edilen açıklamada, bunun yüksek maliyetler ve farklı ülkelerdeki şartların yerini aldığı belirtildi.

Fiyatı düşürdü

Açıklamada, katılımcı ülkelerde 10 yıllık patent yenileme ücretinin 29 bin avro seviyesinden 5 bin avronun altına indirildiği bildirildi.

Yeni patent sistemine bu aşamada Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İsveç dahil oldu.

AB yapısı içerisinde Üniter Patent Sistemi hakkındaki yasal düzenlemeler 2012 yılında kabul edilmişti.