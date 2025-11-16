Aboneliklerde yeni dönem: Biyometrik kimlik doğrulama geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi beklenen yeniliklerden birisi de “biyometrik kimlik doğrulama” olacak.

Dolandırıcılar, vatandaşların müşteri kimliklerini kopyalayarak elektronik ödeme araçları üzerinden kişilerin bilgisi ve onayı olmadan ödeme adı altında hesapları boşaltabiliyor.

Müşteri bilgileri kopyalanarak banka hesaplarının boşaltılması gibi elektronik ödeme dolandırıcılıklarına karşı önüne geçmek için adım atılıyor.

Parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin ayrıca noterlerde uygulanacağının bilgisi verilmişti.

11. YARGI PAKETİNDE ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

"Yargı Paketi ile elektronik haberleşme hizmetlerinde yapılan düzenleme, abonelik süreçlerini sahtecilik ve kimlik hırsızlığına karşı güçlendirmiştir. Yeni maddeye göre, işletmeciler artık elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan belgelerle abonelik kaydı yapamayacaktır. Abonelik işlemlerinde kişinin kimliği, yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimlik kartı üzerindeki şifre vasıtasıyla teyit edilecektir. Kişinin elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip belgeye sahip olmadığı tespit edilirse, kayıt işlemi yalnızca belirlenen usullerle yapılabilecektir.

Bu kapsamda, yabancı uyrukluların kimlikleri yüz veya parmak izi biyometrik verileri üzerinden resmî makamlar aracılığıyla doğrulanacaktır. Eğer bu doğrulama uzaktan yapılırsa, işletmeci, abonelik kaydı yapılan kişinin konum verisini ilgili resmî makama iletmek zorundadır. Aynı şekilde, geçici kimlik, mavi kart veya uluslararası sözleşmeler kapsamında verilen kimliklerle işlem yapılması halinde, kişinin yüzüne ait biyometrik veriler alınacaktır.

İşletmeciler ayrıca, her üç ayda bir abonelerin ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi veya sınır dışı edilme gibi nedenlerle aktifliğinin devam edip etmediğini resmî makamlardan teyit edecektir. Teyidi sağlanamayan abonelerin hatları, elektronik haberleşme şebekesinden çıkarılacaktır. Bunun yanında, bir gerçek veya tüzel kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınır getirilecek, işletmeciler bu sınırın üstünde abonelik kaydı yapamayacaktır. Kurumun belirlediği sayının üzerinde abone numarası kullanan cihazlara da elektronik haberleşme hizmeti verilemeyecektir.

SAHTE VE AÇIK HATLARIN DOLANDIRICILIKTA KULLANILMASI ÖNLENECEK

Bu düzenlemelerin gerekçesinde, sahte ve açık hatların dolandırıcılık, terör ve bilişim suçlarında yoğun şekilde kullanılmasının önüne geçilmek istendiği belirtilmiştir. Abonelik işlemlerinin elektronik kimlik doğrulama esasına bağlanmasıyla, hem kişilerin bilgisi dışında yapılan hat açma işlemleri engellenecek hem de iletişim altyapısı üzerinden işlenen suçların izlenebilirliği artırılacaktır."