Yılın son faiz kararı 11 Aralık'ta açıklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını, 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te internet sitesinden yaptığı paylaşımla açıklayacak.

SON FAİZ KARARI: YÜZDE 39,5

Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN DEZENFLASYON VURGUSU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

"FAİZ İNDİRİMLERİ ENFLASYON KONTROL ALTINDAYKEN ETKİLİ OLABİLİR"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." görüşlerini paylaştı.

"DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENECEK"

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti: