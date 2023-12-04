Açıklama yayınladı! TÜRK-İŞ, 'Asgari ücret teklifi netleşti' iddialarını yalanladı Ocak ayında ilan edilecek asgari ücret pazarlıkları öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın bir açıklaması farklı açılardan yansıtılınca kurumdan düzeltme geldi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin komisyonda konuşulup karara varılacağına dair bir açıklama paylaştı.

İHA

2024 yılında uygulanacak asgari ücret pazarlıkları 11 Aralık'ta başlayacak.

Asgari Ücret Komisyonu'nda işçileri, en fazla üye sayısına sahip olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

TÜRK-İŞ, asgari ücrete karar verecek komisyonun ilk toplantısına 4 işçi ile katılım göstereceğini açıklamıştı.

Bu aşamada bir TV programında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığını 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacakları açıklamıştı.

TÜRK-İŞ’in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatının belli olduğu haberleri yalanlandı

TÜRK-İŞ’in yaptığı açıklamada, Genel Başkan Atalay’ın asgari ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusu üzerine, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.” ifadeleri üzerine kamuoyunda "TÜRK-İŞ’in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu." şeklinde açıklamalar yer aldı.

Kurum, açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ilan etti

TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.” sözleri üzerine “TÜRK-İŞ’in ‘asgari ücret teklifi netleşti.’' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

"Asgari ücrete komisyon üyeleri karar verecek"

Yapılan açıklamada, asgari ücret taban fiyatına, komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceğine de yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)