Adalar akülü araçlar konusunda ikiye bölündü

İstanbul'un Adalarındaki artan akülü araç trafiği Adalıları canından bezdirdi. Adalar'da akülü araçları hiç istemeyen de var, sadece izin verilenler kullansın diyen de.

İstanbul’un Adalarında yol yok. Bu nedenle Adalar’da araç kullanımı yasak. Yakın döneme kadar Adalar’daki ulaşım bisiklet ve faytonlarla sağlıyordu.

Faytonların devri kapanınca Adalar’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mini elektrikli otobüsler konuldu. Bu otobüslere yolculuk adalılara dışarıdan günü birlik gelenlerden daha uygun bir tarife ile gerçekleştiriliyor.

ADALILAR KARŞILARINA HER SOKAKTAN ÇIKAN BU KADAR ÇOK SAYIDA AKÜLÜ ARACI GÖRMEK İSTEMİYOR

Buraya kadar her şey yolunda ancak Adalar’da üç yıldır akülü araç kullanımı abartılmış durumda. Kazaların yaşanması ve yolları daraltması nedeniyle Adada yaşayanlar dar yollarda son sürat giden akülü araçların yoğunluğundan şikayetçi.

Adalarda elektrikli mini otobüsler taşımacılık hizmeti veriyor.

AKÜLÜ ARAÇLAR 5 EKİM’DEN SONRA KULLANILMAYACAK

İBB’nin UKOME toplantısında alınan bir karala akülü araçların 5 Ekim’den itibaren Adalar’da artık kullanılmayacağı gündeme geldi. Dün itibarıyla da Adalar'da duvarlara afişler yapıştırılarak karar ilan edildi.

Adalılar yeni ulaşımdan daha uygun tarife ile yararlanıyor.

AKÜLÜ ARAÇLAR ZAMAN ZAMAN TOPLATILIYOR

Adalar Belediyesi, yaz sonraları denk gelen süreçlerde zaman zaman bu akülü araçları toplatsa da sonra sahiplerine iade ettiği biliniyor.

Adalar'da her kapı önünde nerede ise bir akülü araç var.

YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLERİN KULLANMASI İÇİN İZİN VERİLDİ

Aslında akülü araçlar 66 yaşından gün alan, aynı zamanda uygun sürücü belgesine sahip olan ve engelli bireyler için getirilmiş bir ayrıcalık ve sadece sağlık raporu almış kişilere kullanma hakkı veriliyor.

ARAÇLARI ASIL KULLANAN GENÇLER

Ancak açıkça görülüyor ki araçları kullananlar izin verilenlerin dışındaki genellikle gençler.

ADALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Adalıların bir kısmının akülü araç kalabalığına tahammülü kalmamış, hiçbir şekilde araçları istemiyor. Bir kısmı da "marketlere ve gerekli olan birkaç noktada bulunsun ama fazla kullanım da engellensin" diyor.

KAYIT DIŞI YÜK VE İNSAN TAŞIMACILIĞI YAPILIYOR

Bu araçların kayıt dışı olarak para karşılığı yük ve insan taşımacılığı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

“SORUN KÖRDÜĞÜME DÖNÜŞTÜ”

Bu tartışmaların paralelinde ada sakinleri Adalar’daki akülü araçların bir kördüğüme dönüştüğüne dair yorumlar yapılıyor.

Adalılar plakalara verilen bedellerin herkese farklı farklı uygulandığını söylüyor. Talep edildiği halde hiç vermeyen de var, 1.500 ya da 3 bin lira ödeyen de.

“PLAKA ÇIKARTMAK İÇİN HARCANAN PARALAR YANDI”

Bunlardan birisi Adalar Belediyesi tarafından araçlara plaka vermek için 1.500 lira ile 3 bin lira arasında para toplandığı, buna rağmen plakaların çıkarılmadığı ve araçların toplatıldığı; toplatılan araçları geri almak için de 500 lira ile 750 lira ödeme yapıldığı şeklinde. Eğer her biri 9 bin ila 12 bin arasında olan araçlar toplatılırsa, aracın kendi bedelinin yanı sıra bu ödemeler de kayıp olacak.

Adalılar sorunu anlatırken araç sayısının artmasının daha önce denetlenmesi gerektiğini ve şimdi araçları toplatılırsa mağdur olacaklarını savunuyor.

“VERİLEN HAK GERİ ALINMAZ”

Ayrıca Adalılar verilen hakkın geri alınmaması gerektiğini konuşuyor.

5 EKİM BEKLENİYOR

5 Ekim’de Adalar’daki akülü araçların tamamı mı toplanacak, sadece sağlık belgesi alanların kullandıkları mı bırakılacak, toplanan araçlar ne yapılacak ve yüzlerce aracın akıbeti ne olacak hep birlikte göreceğiz.

AKÜLÜ ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ KARARLAR

Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak. Aynı zamanda bireysel elektrikli araç kullanmak için Adalar'da ikamet ediyor olmak gerekecek. İkincil adresi Adalar olanların başvurusu ise kabul edilmeyecek.

Aslı DİDARİ / asli.didari@ensonhaber.com