Adalet Bakanlığı, sınavla 1.100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alıyor

Adalet Bakanlığı’nın 1.100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlığın yayınladığı ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 1.100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Sınavlardan başarı ile geçen icra müdürü ve müdür yardımcıları kura ile görev yerlerine atanacaklar.

YAZILI SINAVI, ÖSYM DÜZENLİYOR

Yazılı sınav, 22 Kasım Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav toplam 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVLAR, 15 İLİN SINAV MERKEZLERİNDE

Sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

YÖNETMELİKTEKİ ŞARTLARIN UYDUĞU ADAYLAR SINAVA KATILABİLECEK

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

YAZILI, SÖZLÜ SINAVDAN SONRA ATAMALAR KURA İLE YAPILACAK

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.