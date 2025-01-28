Adana Çukurova’da tarım işçisi yevmiyesi 1.000 lira oldu

İHA

Adana, Mersin ve Hatay’da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri, elci payı dahil 8 saat çalışma halinde 1.000 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Adana, Mersin ve Hatay’da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2025 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi.

BRÜT ASGARİ ÜCRET BAZ ALINDI

Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin brüt karşılığının 26 bin 5 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatları da buna göre elci payı dahil 1.000 TL olarak belirlendi.

ÜCRETİN YÜZDE 10'UNU ELCİ ALIYOR

Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10’u elci tarafından alınmasıyla işçinin eline 909 TL geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 2026 yılının başlangıcına kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

BUDAMA İŞÇİSİNİN YEVMİYESİ 1.100 TL

Öte yandan budama işçisi yevmiyesi de 1.100 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işçilerin günlük 8 saat çalışacağı belirtildi.