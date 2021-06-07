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Adana için acele kamulaştırma kararı
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı aldı.
- İHA
- 07.06.2021 - 09:04
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:32
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından alınan Adana ili sınırları içerisindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararının amacı, Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı’nın yapımı olarak belirtildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı’nın yapımı için alınan karar, 31502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.