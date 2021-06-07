Euro
10.5439
-0.06%
Dolar
8.6403
-0.31%
Altın
525.6
-0.26%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
312.646
-0.97%
EXEN Coin
34.50
-2.87%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Adana için acele kamulaştırma kararı

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı aldı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana için acele kamulaştırma kararı

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından alınan Adana ili sınırları içerisindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararının amacı, Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı’nın yapımı olarak belirtildi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı’nın yapımı için alınan karar, 31502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Adana için acele kamulaştırma kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir