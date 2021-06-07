Adana için acele kamulaştırma kararı

Adana için acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı aldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından alınan Adana ili sınırları içerisindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararının amacı, Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı’nın yapımı olarak belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı’nın yapımı için alınan karar, 31502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.