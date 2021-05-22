Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Adana karpuzu, fiyatıyla çiftçiyi memnun ediyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunun, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasadı sürüyor.

Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için çiftçiler yoğun mesai yapıyor.

ADANA KARPUZU TERCİH EDİLİYOR

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana karpuzunun hem şeker oranı hem lezzeti hem de lifinin az olması gibi özellikleriyle tercih edildiği söyledi.

Türkiye'nin dünyada Çin'den sonra en büyük ikinci karpuz üreticisi olduğuna dikkati çeken Doğru, "Adana ise Türkiye'de karpuzun turfanda olarak hasat edilmesi ve ülkedeki karpuzun yüzde 23'ünü üretmesiyle öne çıkıyor. Bugünlerde Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz hasadımız başladı. Geçen yıl 120 bin dekar alanda karpuz ekiliydi. Bu sene 110 bin dekar alanda karpuz ekimi var. 745 bin ton civarında da rekolte bekliyoruz." dedi.

KARPUZ TARLADA 3-3.5 LİRA CİVARINDA

Doğru, tarladaki karpuz fiyatlarıyla ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Şu anki karpuz fiyatlarından çiftçimiz memnun. Tarlada 3-3,5 lira civarında satılıyor. Çiftçimizin maliyetini kurtarıp, kâr da bırakıyor. Aynı zamanda üreticilerimiz, karpuzdan sonra arazilerine yer fıstığı ve soya gibi ürünler ekebildiği için karpuzu bir an önce hasat edip ikinci ürünü de tarlaya ekebilmekte. Bu da onlar için bir avantaj getirmekte.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Bu yıl karpuz üreten çiftçimizin yüzü gülüyor. Tabii fiyatlar bu seviyede giderse çiftçimiz gayet memnun olur. Hasat arttıkça ve diğer bölgelerde de karpuz çıktıkça fiyatların biraz düşmesi bekleniyor."

"BEKLENTİMİZİ KARŞILIYOR ÇOK ŞÜKÜR"

Çiftçi Ali Yılmaz da 60 dönüm alanda karpuz üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Ürünlerinin, tadı ve aromasıyla bilindiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arazinin kumsal ve ikliminin güzel olması, karpuzun erkenci olmasını sağlıyor. Buranın karpuzu hem lezzetli hem güzel. Aroması ve tadı çok güzel. Fiyatlar iyi. Ürün boydan biraz kısa. Dekara 5-6 ton ürün alıyoruz. Fiyatlar beklentimizi karşılıyor çok şükür."

TÜCCAR DA TALEBİ İHTİYACA GÖRE KARŞILADI

Tüccar Celal Genç de çiftçilerin ürettiği karpuzu tarlada satın alıp talebe göre sattıklarını belirterek, "Hava, ürünün ekildiği dönemde soğuktu. Bu nedenle karpuz hasadı hem gecikti hem de verimi düştü. Gerek boy gerek ağırlık olsun çiftçimiz baya zorlandı. Çok şükür aldığımız ürünlerde bir sıkıntı yok, beklentimizi karşılıyor." ifadesini kullandı.