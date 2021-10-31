Bazı yörelerimizde kahvaltıda alışkanlıklarımızın dışına çıkarız. Sivas'ta kelle paça yendiği görüldüğü gibi Adana Kazancılar'da da kahvaltıda karşımıza kebap ve ciğer çıkıveriyor.

Kahvaltı denince ilk aklımıza gelen peynir, reçel ve zeytin üçlemesinin çeşitlerini çoğaltabiliriz ama hiç kimsenin aklına bu çeşitlerin içine Adana Kazancılar'da olduğu gibi kebap ve ciğer gelmez.

Ama inanın o bölgeye gittiğinizde kahvaltıda masaya konan o kebap ve ciğeri gördüğünüzde hiç de yadırgamayacağınız bir ortamda bulursunuz kendinizi. Çünkü etrafınızdaki herkes, aslında sizin günün ortasında ya da akşam yemeğinde görmeye alıştığınız bu lezzeti sabah yemenin getirdiği enerjiyi hissettirir.

Adana Kazancılar'da kahvaltının vazgeçilmezi kebap ve ciğer ViDEO

KAHVALTIDA KEBAP VE CİĞER YEMEK ALIŞKANLIK YAPAR

Güne enerji dolu ve zinde başlamanın sırrı gibi sunular kahvaltıda kebap ve ciğer yemeğe kısa sürede siz de alışıverirsiniz.

KAZANCILAR'DA KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ

Adana'da gelişmiş kebap kültürünün bir uzantısı olarak karşımıza çıkan bu ritüel Kazancılar'da kahvaltının vazgeçilmezi olarak uzun yıllardır devam ediyor.

SABAHIN ERKEN SAATLERNİDE YAN YANA SIRALANMIŞ DÜKKANLARDA KEBAP KEYFİ

Kazancılar'da bu kebap ve ciğer servis edilen dükkanların yan yana sıralandığı sokaklarda, insanların büyük bir kalabalık halinde, sabah saatlerinde iştahla kahvaltı yapma anları ünlüdür. Bu kadar insanın birlikte alışkanlıkların ötesine geçip kahvaltı saatinde keyifle kebap ve ciğer yemelerine kapılıp, siz de aralarına katılmak ve bu tadı almak istersiniz.