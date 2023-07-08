Adana ve Mersin’de narenciye işçi fiyatları belli oldu: 447 lira Bölgesel olarak yetiştirilen meyvelerin toplanmasında devreye giren mevsimlik işçilerin yevmiyeleri belirlenmeye başladı.

İHA

Narenciye Türkiye'de daha çok Akdeniz'in sıcak ikliminde yetiştiriliyor.

Ağırlıklı olarak Adana ve Mersin’de yetiştirilen narenciyelerin toplanma zamanı geldi.

2023 yılının ikinci narenciye işçi fiyatları elçi payı dahil 447 TL olarak belirlendi.

Adana Kozan, Çukurova, Ceyhan, Sarıçam ilçeleri ile Mersin Akdeniz ve Tarsus bölgelerinde faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek 2023 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi.

Rakam asgari ücrete paralel gelişti

Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 11.400 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elçi payı dahil 447 TL olarak belirlendi. Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10’u elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline 405 TL geçeceği ifade edildi.

Bu fiyatlar 2024 yılının başlangıcına kadar geçerli.

Karara Kozan ilçesi de katıldı

Kozan ilçesinde de bu anlaşma ile işçilerin daha adil bir şekilde ücretlendirileceği ve sektörde istikrarın sağlanacağı belirtildi.

"Hem işverenler hem de işçiler için kazanç"

İşveren ve işçi temsilcileri, yapılan anlaşmanın hem işverenler hem de işçiler için bir kazanç olduğunu ifade ederek, sektörün büyümesine katkı sağlamak amacıyla işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.