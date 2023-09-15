Adana'da bahçede kilosu 3 lira olan limon markette 24 liraya satılıyor Gıda ürünlerin tarladan satış noktasına gelene kadar zamlanıyor. Adana'daki limonun yolculuğunda ise bu fiyat artışı 7-8 katına çıkıyor.

DHA

Adana ve çevresindeki bahçelerde kilosu 3, halde 4 liraya satılan limon, kentteki marketlerin raflarında kilosu 18-24 lira arasında satılıyor.

Limonun kilosu bahçeden 3 liraya çıktıktan sonra ikinci durağı olan meyve-sebze halinde ise kilo fiyatı 4 liraya çıkıyor. Kentteki marketlerde ise limon, 18-24 lira arasında raflardaki yerini alıyor.

Uzun süredir hal ve market fiyatları arasında fahiş fiyat farklarına dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten üreticiler, tüketicilerin eline en fazla 7 liraya ulaşması gereken limonun 24 liraya satılmasının engellenmesi için denetim yapılmasını istiyor.

"Denetim olsun ki tüketici limonu ucuza alabilsin"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünü hal fiyatı üzerinden veya küçük farklarla tüketiciye sunamadıkları için üzgün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Halden 4 liraya çıkan limonun fiyatı, markete gidene kadar 6 kat artıyor. Biz buna anlam veremiyoruz. Yetkililere defalarca seslenmemize rağmen hala neden denetim yapılmıyor? 4 liraya sattığımız limonu tüketicinin, en fazla 7 liraya alması gerekirken 24 liraya almak zorunda kalıyorlar. Oysa bu oranda artış olmaması lazım. Denetim olsun ki tüketici limonu ucuza alabilsin. Bu şekilde hem tüketici hem üretici mağdur oluyor.

"Bu fiyat farkı vatandaşa haksızlık"

Hal esnaflarından İsmail Gündüz ise market ve hal arasındaki fiyat farkının bu kadar yüksek olmasının vatandaşa haksızlık olduğunu belirterek taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz 3-4 liraya satış yapmakta zorlanırken marketler fahiş fiyatlara satıyor. Yetkililerin bu durumu sıkı bir şekilde takip etmesini istiyoruz. Üreticiler, esnaf olarak bu durumdan şikayetçiyiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)