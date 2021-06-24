Adana'da dev petrokimya tesisinin inşaat çalışmaları başladı

Adana'da kuracak Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) tesisinin inşaat çalışmaları başladı.

Amerikan Invista (Koch Industries) ile imzaladığı 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması kapsamında Adana'da kuracağı Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) tesisinin inşaat çalışmalarına başlandığını duyuran SASA Polyester AŞ Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımlar Koordinatörü Güven Kaya, 2015 yılında Sabancı Holding'den devraldıkları tesisi yeni yatırımlarla dünya ligine taşımak için çalıştıklarını söyledi.

YENİ YATIRIMLARLA KAPASİTE 1 MİLYON 400 BİN TONA ULAŞTI

İlk olarak 2019'da 1 milyar dolar yatırımla elyaf tesisini devreye aldıklarını ve kapasitelerini 350 bin tondan 750 bin tona çıkardıklarını belirten Kaya, işletmelerinde geçen yıl da polyester tesisini devreye koyduklarını ve yeni yatırımlarla kapasitelerinin 1 milyon 400 bin tona ulaştığını dile getirdi.

GÜNDEMDE HAM MADDE (PTA) ÜRETİMİ VAR

Kaya, elyaf ve polyester tesislerinin tamamlanmasının ardından gündemlerine bunların ham maddesi olan PTA üretimini aldıklarını, bununla ilgili geçen yıl ağustosta dünya devi Koch Industries ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladıklarını ifade etti.

PTA üretim tesisiyle ilgili İspanya'dan bir firmayla da mühendislik anlaşması imzaladıklarına belirten Kaya, 72 bin metrekaresi büyükşehir belediyesinden olmak üzere toplam 344 bin metrekare alan satın aldıklarını söyledi.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROKİMYA TESİSİNİN KURULUMUNU YAPIYORUZ”

İşletmelerine kazandırdıkları arazide kazmaların vurulduğunu bildiren Kaya, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 ay önce inşaat çalışmaları başladı. Şu anda tek hedefimiz 2023'ün en geç Mart ayında işletmemizin tam kapasite devreye girmesi. Buranın devreye girmesiyle kapasitemiz 1 milyon 600 bin ton olacak. Toplam yatırım maliyetinin 950 milyon dolar civarında olmasını öngörüyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisinin kurulumunu yapıyoruz. Mevcut durumda çalışan sayımızda 4 bin 500'lere yaklaştık. Erdemoğlu bünyesine geçtiğimizde çalışan sayımız 1.200 kişi civarındaydı. Bu yatırımla beraber 400 kişiye daha ek istihdam daha sağlamayı planlıyoruz."