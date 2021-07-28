Adana'da esnaf yüksek tavuk fiyatlarından dertli

Izgaralık tavuk kanadın kilogram fiyatı 38 liraya, bonfilenin kilogram fiyatı ise 25 liraya kadar yükseldi. Esnaf bu durumu, tavuk üretiminin azalmasına ve mevcut üretimin ihracata kaymasına bağlıyor.

Şubat ayında ortalama 12 lira olan tavuğun kilogram fiyatı, temmuz ayında ortalama 20 liraya kadar çıktı. Izgaralık kanadın kilogram fiyatı 38 liraya, bonfilenin kilogram fiyatı ise 25 liraya kadar yükseldi.

Adana'daki kasaplar, lokanta ve büfe esnafı tavuk fiyatlarının düşürülmesi için Türkiye’de her geçen gün artan beyaz et ihracatının üretimle eşitlenmesi önerisini dile getiriyor.

ESNAF, SORUNA ÖNERİ GETİRDİ

Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, geçen sene Adana’da günlük 10 milyon tavuk kesimi olduğunu şimdi ise bu rakamın 5 milyona düştüğünü öne sürerek, “Tavuklar ihracata gönderiliyor. Biz ihracata karşı değiliz. Gönderilsin, ülkemiz kalkınsın ama besleyicilerimiz de kümeslerini arttrsın. Kümesler fazla olduğu zaman hem esnafımız rahatça tavuk alabilir hem de vatandaşlarımız ucuz tavuk yerler. Geçen yıl baget fiyatları 8-9 lirayken şimdi 16 lira.

GÜNLÜK KESİM MİKTARI AZALDI

Adana’da günlük 10 milyona yakın kesim yapılıyordu. Şu anda ise bu rakam 5 milyona düştü. Onun da 4 milyonu ihracata gidiyor 1 milyonu iç piyasada kalıyor. Bu yetersiz.” diye konuştu.

“BÜYÜK ÜRETİCİLER KÜMES SAYISINI YARIYA DÜŞÜRDÜ”

Kentte uzun yıllardır toptan ve perakende tavuk satan esnaf Halil Güzelgül, “Tavuk fiyatları son 3 ayda yüzde 30 arttı. Amerika, İran’a üretim ambargosu koydu. İran’da tavuğu Türkiye’den almaya başladı. İran Türkiye’den tavuk alınca kalan tavuk da bize yetmiyor. Tabii ki ihracat bize faydalı. Biz ülkesini seven insanlarız ama ihracat olurken büyük üreticiler üretimi kısıyor ve fiyatlar yükseliyor. Hem tavuk ihracatı hem de fiyatlar yükseliyor. 50-60 kümesi olan büyük üreticiler kümes sayısını yarıya düşürdü. Bunu da fiyatlar yüksek kalsın diye yaptı. Hükümetimizin adım atmasını istiyoruz.” dedi.

DÖNER FİYATLARI 8-9 LİRADAN 14-15 LİRAYA ÇIKTI

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş, kent genelinde döner fiyatlarının 8-9 liradan 14-15 liraya çıktığını söyledi. Taş, “Tavuklarımızın çoğu ihracata gidiyor. İstiyoruz ki ihracat biraz azalsın. Üretimin artmasını istiyoruz, ihracatın da biraz düşürülmesini istiyoruz. Daha dün bile tavuk fiyatlarına zam geldi.” ifadelerini kullandı.

"SON DÖNEMDEKİ ARTIŞ DAHA ÖNCE YAŞANMADI"

Kebapçı Uğur Aydın ise son dönemde yaşanan artışın geçmiş yıllarda yaşanmadığını, ihracatla üretimin eşit oranda artması gerektiğini söyledi.