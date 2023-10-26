Adana'da narenciye ağaçta kaldı: Para kazanamayan üretici ağaçları kesiyor Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da bu yıl erkenci limon ve portakalın dalında kalması nedeniyle farklı türlere yönelen çok sayıda çiftçi, ağaçlarını kesmeye başladı.

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DHA

Adana'da bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle narenciye rekoltesi 2 kat artarak 3,5 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birini karşılayan Çukurova'da ürün bolluğu ve talebin az olması nedeniyle pek çok narenciye ürününün fiyatı düştü.

Bahçede fiyatı 50 kuruşun altına gerileyen mayer cinsi limon toplama maliyetini bile kurtarmadı.

Ürünler dalda kaldı

Mayerin yanı sıra Washington cinsi portakal dalında kaldı.

Gelecek yıllarda da zarar etmekten endişe eden ve farklı türlere yönelen çok sayıda çiftçi, dalları meyve dolu ağaçlarını kestirmeye başladı.

Her gün onlarca ağaç kesiliyor

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, şu an ne kadar alanda kesim yapıldığını belirleyemediklerini ancak her geçen gün kesilen miktarın arttığını anlattı.

İncefikir, plansız yapılan tarım nedeniyle böyle dengesiz durumların yaşandığını belirtti.

"Üreticiler mutsuz"

Kesimin çok fazla olması halinde, talebin arttığı dönemlerde bu ürünlerin fiyatının normalden çok daha fazla artabileceğine dikkat çeken İncefikir, şöyle devam etti:

Çok ciddi bir şekilde üreticiler umutsuz. Tüccarlar bile uğramıyor artık. Kesimler gelecek günlerde mandalina türlerinde de başlayacak. Artık bakanlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüleri, tarımsal paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının planlı tarım konusunu çok ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)