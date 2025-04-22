DHA

Geçtiğimiz yıl sıcak havalar nedeniyle verimi düşen soğan, bu sene soğuk hava nedeniyle verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden Adana genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat, mart ayının sonunda başladı.

Adana’da 18 ile 20 TL’den turfanda olarak hasada başlanan soğan fiyatı, tarlada 7-8 liraya kadar düştü.

TOPLAM 250 BİN TON REKOLTE

Dönüme 7 ile 8 ton arası verim alınan soğandan şehir genelinden ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi.

MISIR'DAN UCUZA İHRAÇ EDİLEN SOĞAN, FİYATLARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLDU

İlk hasadı başladığında tarlada kilogram fiyatı 18-20 liradan satılan soğan, Mısır’dan Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ucuz soğan ihraç edilmesi nedeniyle tarlada 7-8 liraya kadar geriledi.

"HASAT EDİLİP, KAMYONA YÜKLENMESİ MALİYETİ VAR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların düştüğünü ve çiftçinin umduğunu bulamadığını belirterek, "Soğanlar tarlada 3 boyuta ayrılıyor ve fiyatlar şu anda 7-8 liraya kadar geriledi. Soğanın hasat edilip çuvallanıp kamyona yüklenmesinin kilograma maliyeti 3 ile 3 buçuk lira. Şu anda 8 liradan soğanı satan çiftçinin 4 buçuk ile 5 lira arasında para eline geçiyor. Soğanın 1 dönüme maliyeti ise 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu fiyatlar ile çiftçinin para kazanması mümkün değil." dedi.

"TALEP VAR AMA, İSTENEN FİYAT DÜŞÜK"

Soğanın yurt dışına az ihraç edildiğini ancak Mısır’daki soğan nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini aktaran Doğan, "Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi soğan istiyor ama fiyatlar burada olduğu gibi 7-8 lira. İstek var ama fiyat yok. Mısır’dan soğan diğer ülkelere gidiyor ve onların fiyatı çok düşük. Bizim o fiyatlara soğanı satmamız mümkün değil." diye konuştu.

"ANALİZ YAPILDIĞI SÜRE UZUN, O SÜREDE SOĞAN ÇÜRÜYOR"

Sözlerini sürdüren Doğan, şu açıklamayı yaptı: