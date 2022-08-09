Adana'dan ihraç edilen mavi yengecin kilosu 12 euro

Adana'da yakalanan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Mavi yengeç, rengi ve boyutu ile farklı ve besin değerinin de çok yüksek bir deniz canlısı olarak dikkat çekiyor. Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç, kilogramı 10-12 eurodan alıcı buluyor.

AA'nın haberine göre, Adana'da bölge balıkçıları tarafından lagünlerden çıkarılan mavi yengeç, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Mavi yengeç, lezzetli tadı ile yurt içindeki çok sayıda otel ve restoranın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Karataş ilçesindeki lagünlerden mavi yengeç çıkıyor

Balıkçılar, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünlerinden yakaladıkları mavi yengeçleri ihracatçı firmalara satıyor.

"Yüksek sosyete ürünü"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ilçenin mavi yengecin en önemli üreme alanlarından olduğunu söyledi. Mavi yengecin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "yüksek sosyete ürünü" olarak satıldığını anlatan Topuz, "Mavi yengeç, son yıllarda yurt dışına yapılan ihraçlarla kendisini duyurdu ve kanıtlamaya başladı. Daha önceleri böcek olarak nitelendiriliyordu." diye konuştu.

Mavi yengeç festivalle tanıtıyor

Mavi yengecin Uzak Doğu ve Avrupa'daki birçok ülkeye mavi yengeç ihracatı yapıldığını belirten Topuz, "Mavi yengeç, üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor. Karataş'a ekonomik katma değer sağlayacağına ve markalaşacağına inandığım için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizle mavi yengeci ve Karataş'ımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

"Doğal tuzlu bir tadı var"

Bölgeden yakalanan mavi yengeci ihraç eden Murat Kumlu da "Çin'de Guangzhou, Şanghay, Hong Kong'a ve Avrupa'da da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. Amerika'dan talep alıyoruz. Kendinden doğal tuzlu bir tadı var ama çok lezzetlidir. Karidesten bile lezzetli diyebiliriz. Karides sevenler mavi yengeci daha çok beğenir." ifadesini kullandı.