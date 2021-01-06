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    Adana'nın da katkısı ile Türkiye'de muz üretimi artıyor

    Yetkililer, muz seralarının Türkiye’de yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte üretiminde yaşanan artışın, ithal ürünün önünü keseceği görüşünde.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:19
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    Adana'nın da katkısı ile Türkiye'de muz üretimi artıyor

    Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 2 yılda üretilen muzun 450 bin tondan 850 bin tona çıktığını kaydetti.

    Türkiye'deki muz tüketimiyle yapılan üretimin aynı seviyeye geldiğini belirten Doğru, ilerleyen süreçte ülkede ithal muza gerek kalmadan kaliteli yerli muz ile bu ihtiyacın tamamen karşılanacağını ifade etti.

    MUZ TROPİKAL İKLİMDE YETİŞİYOR

    Tropikal iklimin yaşandığı bölgelerde yetişen muzun Türkiye’deki üretimi, yoğunlukla Mersin ve Antalya’da yapılıyor.

    Alanya ve Anamur muzu olarak isim yapan yerli muz türleri, Türkiye’deki muz ihtiyacını karşılamıyor. 2018 yılından itibaren Hazine destekli verilen kredilerle birlikte birçok çiftçi, muz serası kurulmaya başlandı.

    Adana nın da katkısı ile Türkiye de muz üretimi artıyor #1

    ADANA'DA 2020'DE 850 BİN TON MUZ ÜRETİLDİ

    Mutlu Doğru, Adana’nın da bu kentlerin başında geldiğini ifade etti. Muz seralarının artmasıyla birlikte 2018 yılında 450 bin ton olan muz üretiminin 2019 yılında 650 bin, 2020 yılı sonunda ise 850 bin tona çıktığını dile getiren Doğru, ilerleyen süreçte ülkede ithal muza gerek kalmadan kaliteli yerli muz ile bu ihtiyacın tamamen karşılanacağını ifade etti.

    Doğru, 2019 yılında 122 bin ton muz ithal edildiğine değinerek, seraların artmasıyla birlikte çok kısa sürede bu açığın kapatılacağını anlattı.

    Adana nın da katkısı ile Türkiye de muz üretimi artıyor #2

    ADANA'DA SON 2 YILDA 3 BİN 333 DEKAR ARTIŞ

    Bunun halihazırdaki muz üreticisini korumak için olması gerektiğini söyleyen Doğru, "Krediler sınırlandırılırsa, fiyatlar üreticiyi mağdur etmez. Zaten artık yerli muz konusunda sadece Anamur ya da Alanya ön planda değil. Adana da bu yarışın içine girdi. Kentte 2018 yılında 339 dekarlık alanda muz üretimi yapılırken bu rakam 2019’da 770 dekara, 2020 yılında ise 3 bin 672 dekara çıktı. 2 yılda 3 bin 333 dekar bir artış var." diye konuştu.

    Adana nın da katkısı ile Türkiye de muz üretimi artıyor #3

    "HEDEF ALANYA'NIN ÖNÜNE GEÇMEK"

    Kentte muz serası kurarak üretim yapan çiftçi Ali Eray Öğüt ise cesaret edip bu işe girdiklerini ve yakında kentteki çiftçiler olarak üretim kapasitelerini artırarak Alanya’nın önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

    Adana nın da katkısı ile Türkiye de muz üretimi artıyor #4

    Adana nın da katkısı ile Türkiye de muz üretimi artıyor #5

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