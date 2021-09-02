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    Adapazarı-Pendik arasındaki 'Ada treni' yarın yeniden hizmette

    Adapazarı-Pendik arasında yolcu taşıyacak trenler, yarın itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.
    • AA
    • 02.09.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 14:06
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    Adapazarı-Pendik arasındaki 'Ada treni' yarın yeniden hizmette

    İşletmeciliği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından yapılan "Ada treni" olarak bilinen Adapazarı-Pendik arasında yolcu taşıyan trenler, bir süredir Mithatpaşa-Pendik arasında işletiliyordu.

    65 DİREK VE 4 BİN METRE TEL YENİLENDİ

    TCDD'nin Mithatpaşa-Adapazarı hat kesiminde yaptığı altyapı çalışmalarıyla katener hattında (elektrik telleri) 65 direk ve 4 bin metre tel yenilendi. Bazı kesimlerde ray değiştirme işlemleri tamamlandı.

    ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLDİ

    Yolcu memnuniyeti, hızlı ve konforlu ulaşım için başlatılan elektrifikasyon sistemleri de iyileştirilip hizmete alındı.

    Ada Treni tekrar hizmete girecek

    TREN, 10 İSTASYONDA HİZMET VERİYOR

    Ada trenleri, Adapazarı-Pendik arasında 296 yolcu kapasiteli 4 pulman vagonla, günde karşılıklı 5 sefer yaparak 10 istasyonda hizmet verecek.

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