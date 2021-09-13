Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını belirterek 5G çalışmalarını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell'in Tekirdağ'da hayata geçirdiği Avrupa Veri Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak tüm ulaşım modlarında olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarına da hep yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını aktardı.

“BİLGİ VE VERİNİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Bakan Karaismailoğlu, bilgi ve verinin öneminin her geçen gün arttığını, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını belirterek, bu teknolojilerin başında 5G'nin geldiğini söyledi.

“AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKE TİCARİ 5G HİZMETİNİ DEVREYE ALMAYA ÇALIŞIYOR”

İleri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 5G'yi yakından takip ettiğini aktaran Karaismailoğlu, dünyada ve Avrupa'da birçok ülkenin, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Adil Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz VİDEO



“TÜRKİYE'DEKİ 83 MİLYON 600 BİN MOBİL ABONENİN 78 MİLYON 500 BİNİ 4.5G ABONESİ”

Karaismailoğlu, halihazırda Türkiye'deki 83 milyon 600 bin mobil aboneden 78 milyon 500 bininin 4.5G abonesi olduğunu, 5 yılda ulaşılan bu rakamın 5G gibi teknolojilerin Türkiye'de hızla yaygınlaşabileceğini gösterdiğini kaydetti.

“5G TEKNOLOJİSİNE YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GEÇMEYE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Karaismailoğlu, 5G teknolojileri için yaptıkları planlarda yerli ve milli imkanları önceliklendirdiklerini belirterek, 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

"YERLİ VERİ MERKEZİ YATIRIMI OLMAZSA OLMAZ"

Tüm kurum ve kuruluşlarla verinin taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı' görüşünden yola çıkarak kurumlarımızın yatırımlarını bu yaklaşımla yapması son derece önemlidir. Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır." dedi.