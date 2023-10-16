Adil Karaismailoğlu: İstanbul’da son 1 yılda 47,6 kilometrelik metro inşaatını tamamladık Adil Karaismailoğlu, bir mesaj yayınlayarak İBB sorumluluğundaki metro projelerindeki çalışmaların durma noktasında bulunduğunu belirterek Bakanlığın İstanbul'da yaptığı metro inşaatlarına dair bilgi verdi.

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İstanbul'daki ulaşımın önemli bir kısmı metrolar yolu ile gerçekleşiyor. Kentte yapımı tamamlananların dışında yapım aşamasındaki metro çalışmaları da vatandaşların odağında bulunuyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İstanbul’da sadece son 1 yılda 47,6 kilometre uzunluğunda metro inşaatını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğini belirtti.

"55,7 kilometre uzunluğundaki metro hattında çalışmalar devam ediyor"

Karaismailoğlu, paylaşımında ayrıca 55,7 kilometre uzunluğundaki metro hattında ise çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirerek, önümüzdeki günlerde açılışlarının gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

"Geçmişte attığımız adımlarla bugünleri, bugün atacağımız adımlarla da yarınları inşa etmeye devam"

Adil Karaismailoğlu’nun paylaşımındaki değerlendirmesi şöyle:

Temeli yıllar önce atılan ve bugüne kadar bitmesi gereken İBB sorumluluğundaki metro projelerinde ise çalışmalar durma noktasında bulunuyor. Kentin acil ihtiyacı konumunda bulunan projelere bir çivi dahi çakılmıyor. Bu zihniyetin aksine bizler; geçmişte attığımız adımlarla bugünleri, bugün atacağımız adımlarla da yarınları inşa etmeye devam edeceğiz.

İstanbul'daki metro çalışmaları

Karaismailoğlu, paylaşımında metro çalışmalarına ait bir de kroki yayınlayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve İBB'nin İstanbul’da tamamlanan ve devam eden metro çalışmalarını aktardı.