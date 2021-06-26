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Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak

Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak

Seyir güvenliğine işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un güvenlik açısından daha iyi bir noktada olacağını belirtti.