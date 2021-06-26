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- Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak
Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak
Seyir güvenliğine işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un güvenlik açısından daha iyi bir noktada olacağını belirtti.
- AA & Ensonhaber
- 26.06.2021 - 14:52
- Güncelleme : 26.06.2021 - 14:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için düzenlenen ilk temel atma töreninde konuştu.
Türkiye'nin vizyon projesinin öneminin altını çizen Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Boğaz'dan daha güvenli olacağını söyledi.
"SEYİR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN..."
Karaismailoğlu, “Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak." dedi.
"Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır." diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: