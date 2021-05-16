Adım adım evden e-ticaret yapmanın yolları

Koronavirüs nedeniyle evden e-ticaret yapan müteşebbis sayısında artış yaşandı. Peki evden e-ticaret yapmanın püf noktaları neler…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi üyesi Cenk Çiğdemli, “Son dönemlerde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şirketi kurarak web site açan müteşebbis sayısında artış oldu. Başta giyim eşyaları, ev tekstili, yerel gıdalar ve gurme lezzetler olmak üzere temini ve kargolanması daha kolay olan kategorilerde satış yapan yeni e-ticaret sitesi sayısında patlama oldu.” dedi.

“DROPSHIPPING YÖNTEMİNDE ARTIŞ VAR”

Evden e-ticaret yapmanın depo, kira ve stok masrafı olmamasından dolayı çok cüzi yatırımlarla herkesin bu işe girebileceğini ifade eden Çiğdemli, “Ürün alıp satanlar haricinde, stoksuz ticaret olarak bilinen dropshipping yöntemiyle e-ticaret yapan sayısında da artış var. Özellikle finansal açıdan, toptancıdan mal alabilir durumda olmayan girişimciler, dropshipping ile sadece aracılık ederek e-ticaret üzerinden kâr elde edebiliyor. Bu yöntemde de son aylarda bir artış gözlemliyoruz.” diye konuştu.

5 ADIMDA EVDEN E-TİCARET

Çiğdemli, evden e-ticaret yapmanın püf noktalarını adım adım anlattı.

1. ADIM: ŞİRKETİNİZİ KURUN

Evden e-ticaret yapmak için öncelikle şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var. Bununla beraber satacakları ürünleri alırken gider göstermesi için de şirket kuruluşu oldukça önemli. Evden internet satışı yapacak olan kişiler genellikle şahıs şirketi kurmakla beraber, limited veya anonim şirket de kurulabilir.

2. ADIM: E-TİCARET ALTYAPISINI HAZIRLAYIN

İkinci adım olarak işin en önemli kısmı e-ticaret altyapısıdır. E-ticarette ürün yönetimi, stok yönetimi, sosyal medya satışı, müşteri memnuniyeti önemli olduğu için, altyapının güvenilir olması gerekir. Kesinlikle açık kaynak kodlu e-ticaret altyapısı kullanılmamalı.

3. ADIM: TEDARİKÇİ BULUN

Ne satacağınıza karar verdikten sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir olan tedarikçiler bulunmalı. Seçtiğiniz tedarikçinin ürün portföyünün geniş olması işinizi ilk başlarda kolaylaştıracak. Yeni başladığınız bir işte çok sayıda toptancı ile çalışmak yerine az sayıda toptancı ile çalışmak, işi öğrenene kadar kafanızın karışmasına da engel olacak. Böylelikle tüm enerjinizi işi öğrenmeye harcayabilirsiniz.

4. ADIM: ÇALIŞACAĞINIZ KARGOYA KARAR VERİN

E-ticarette belki de en önemli şey kargolama işlemidir. Kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. Profesyonel kargo firmalarından tek tek teklif alarak, sizin için en avantajlı olanı seçmelisiniz.

5. ADIM: SOSYAL MEDYADAN DESTEK ALIN

Sosyal medya bu işin olmazsa olmazı. Instagram ve Facebook e-ticaret için en çok kullanılan kanallardır. Buralarda e-ticaret sitenizin ve ürünlerinizin reklamını yapabileceğiniz birer hesap açmalı ve web sitesine yönlendirme yapmalısınız. Sosyal medyanın gücünden doğru faydalanabilirseniz, kısa sürede yurt dışından bile sipariş alır konuma gelebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda samimi videolar ve profesyonel fotoğraflar kullanmalı, eğer kendinize güveniyorsanız kendi fotoğraf ve videolarınızı da kullanabilirsiniz. Böylece müşterilerinizle birinci dereceden iletişim kurarak satış performansınızı artırabilirsiniz.