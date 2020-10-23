Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Ortanca Köyü Kubilay mezrasındaki bahçede yetişen "Chandler" cinsi cevizler, artık toplanmak ve paketlenmek üzere hazır.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, Kahta ilçesine bağlı Ortanca Köyü Kubilay mezrasında 2 bin dekar alanda yetişen cevizlerin hasat törenine katıldı.

AĞAÇ BAŞINA 35 KİLOGRAMLIK ÜRÜN

Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinden birinde olduklarını ve yaklaşık 10 yıl önce dikilen cevizlerin rekoltesinin iyi olduğunu belirten Kiyas, "Buradaki ceviz ağaçları yaklaşık ağaç başına 30 ile 35 kilogram ürün veriyor." dedi.

Adıyaman Kahta'da 'Chandler' cinsi cevizin hasadı başladı ViDEO

“BAHÇEDE KULLANILAN ALETLER SON TEKNOLOJİ”

Kiyas, bahçede kullanılan aletlerin de son teknoloji olduğunu aktararak "Bahçede hangi ağacın ne kadar sulanması gerektiği, bitki elementlerinin toprağa verilmesi, ağaç ile buluşturulması tamamen otomatik olarak yapılmakta. Yani üreticimiz bahçesinde en son teknolojiyi kullanmaktadır." dedi.

“VERİMLİ BİR HASAT DÖNEMİ BEKLİYORUZ”

Kırsal Kalkınma Destekleme Programından destek alan bahçe sahibi Ziya Kubilay da verimli bir hasat dönemi beklediklerini dile getirdi.