Adıyaman'da bir enerji sahası kamulaştırıldı

Kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle 17 bin 946 metrekarelik enerji sahasının, Resmi Gazete'de yayınlanan yazıyla kamulaştırılmasına karar verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'daki bir sahanın kamu yararına olduğu tespit edildi.

Genel Müdürlük, sahanın kamulaştırılmasına yönelik karar çıkardı.

Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

17 BİN 946 METREKARELİK ALANA KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde 17 bin 946 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.