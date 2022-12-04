Adıyaman'da cennet hurmasından 7-8 bin ton rekolte bekleniyor

Adıyaman'ın yeni ürünü "cennet hurması"nda hasat sürüyor.

Tarım alanlarında yaz-kış demeden mesai devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen ve halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurmasından 7 ila 8 bin ton arasında rekolte beklendiği açılandı.

Cennet hurmaları 5 bin dekar alanda üretiliyor

AA'nın haberine göre, kentte 5 bin dekar alanda üretilen hurmalar, hasat döneminde dallarından özenle koparılarak kasalara diziliyor.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özellikleri olduğu bilinen "Trabzon Hurması" hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü’nde başlandı.

Vali bilgi aldı

Her geçen yıl üretim alanı artırılaran hurma hasadında, bahçeleri gezerek, hurma hurmaları dalından koparan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi alıp, çalışanlara kolaylıklar diledi.