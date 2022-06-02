AEDAŞ’ın yeni genel müdürü İlkay Baydar oldu

Elektrik dağıtım şirketlerinden AEDAŞ'ta görev değişikliğine gidildi.

Elektrik dağıtım sektöründeki Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’de (AEDAŞ) genel müdürlük görevinde değişikliğe gidildi.

Böylelikle, Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ genel müdürlük görevine enerji sektörünün deneyimli isimlerinden İlkay Baydar göreve getirildi.

AA'nın haberine göre, 1998 yılından bu yana enerji sektöründe farklı kademelerde görev yapan Baydar, 1 Haziran’dan tarihinden itibaren AEDAŞ’ta genel müdürlük görevini üstlendi.

İlkay Baydar kimdir

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde işletme ve yönetim alanında yüksek lisans yapan Baydar, profesyonel iş hayatına 1998 yılında Aktaş Elektrik’te İşletme Bakım Başmühendisi olarak adım attı.

Daha sonra Ayedaş, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Aksa Enerji gibi elektrik dağıtım şirketlerinde farklı yönetim kademelerinde görev alan Baydar son olarak 2017 yılından bu yana Enerjisa Ayedaş’ta Şebeke Operasyonları Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

24 yıllık deneyime sahip

Sektörde, farklı alanlarda 24 yıllık deneyime sahip olan İlkay Baydar, sahadaki tecrübesinin yanı sıra, elektrik dağıtım sektöründe özelleştirme sonrasında devir, yeni organizasyon, yeni dağıtım sistemi ve işletme stratejileri alanlarında da etkin roller üstlendi.