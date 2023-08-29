AFAD'dan Çanakkale yangınıyla ilgili açıklama: Yardım ödemeleri başladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınları sonrası toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesinin başladığını duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye, doğal afetlerle mücadele ediyor.

Bu yıl deprem ve orman yangınları büyük korkuya neden oldu.

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaz mevsiminde yangınlar arttı.

Yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.

Çanakkale alevlere teslim oldu

Son olarak bir felaket de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı.

Damyeri bölgesinde yaşanılan yangında, ekipler havadan ve karadan canla, başka büyük bir mücadele yürüttü.

2 gün boyunca süren yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü.

Yangın sonrası bölgede evi ve arazisi yanan vatandaşlar için devlet harekete geçti.

Yangın sonrası yardım ödemeleri başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınları sonrası toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesinin başladığını duyurdu.

Toplam 4 milyon 545 bin lira ödeme yapılacak

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: