AFAD'dan Çanakkale yangınıyla ilgili açıklama: Yardım ödemeleri başladı

Türkiye, doğal afetlerle mücadele ediyor.
Bu yıl deprem ve orman yangınları büyük korkuya neden oldu.
Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaz mevsiminde yangınlar arttı.
Yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.
Çanakkale alevlere teslim oldu
Son olarak bir felaket de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı.
Damyeri bölgesinde yaşanılan yangında, ekipler havadan ve karadan canla, başka büyük bir mücadele yürüttü.
2 gün boyunca süren yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü.
Yangın sonrası bölgede evi ve arazisi yanan vatandaşlar için devlet harekete geçti.
Yangın sonrası yardım ödemeleri başladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınları sonrası toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesinin başladığını duyurdu.
Toplam 4 milyon 545 bin lira ödeme yapılacak
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Çanakkale’de yaşanan orman yangınları sonrası devletimiz, tüm imkanlarını seferber etti, etmeye devam ediyor. Hepimizin ciğerlerini yakan yangınlar sonrası 303 ailemize 15 biner TL’den toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesi başladı. Yardımların 3 milyon 30 bin TL’si AFAD tarafından, 1 milyon 515 bin TL’si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılandı.
Kardeşlik seferberliğiyle, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Ormanlarımız en kıymetli milli hazinemiz. Her ağacın dalı evlatlarımıza bırakacağımız birer miras. Lütfen, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım.