Vedat Işıkhan: Afet bölgesinde yaşayanların sağlığa erişim uygulamasının süresi uzatıldı Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremin etkisi altında kalan il ve ilçelerde mücbir sebep hali uzatılmıştı. Vergi beyanname, ödeme ve yapılandırma konusunda ilan edilen sürelerde uzatmaya gidilmişti.

Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir mesaj yayınlayarak deprem bölgesinde normal yaşama dönene kadar bölgedeki iyileştirmelerin süreceğini bildirdi.

Kararlar, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için geçerli.

Bakan Işıkhan, afet bölgesindeki sağlığa erişimdeki süre uzatımını şu ifadelerle duyurdu:

6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, yaşamlarını daha kolay hale getirmek bizim en önemli gündem maddemiz. İnsanlarımız rahata kavuşana, şehirlerimiz tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

"Sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine uzatıldı"

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Katılım payı alınmayacak durumlar

Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacak.

Statik IP uygulaması kaldırıldı

Bakan Işıkhan, ayrıca kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları olan eczaneler ve merkezlere zorunlu statik IP uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.