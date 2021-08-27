Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma süresi 1 ay daha uzatıldı

Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma süresi 1 ay daha uzatıldı

Vergi ve cezalara ilişkin yapılandırmalarda 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek başvuru ve ödeme süreleri 1 ay süreyle uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de bugün iki önemli karar yer aldı.

VERGİ YAPILANDIRMADA 1 AY EK SÜRE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.

Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

AFET BÖLGESİNDE BORÇ YAPILANDIRMASI

Afet bölgesi ilan edilen illerdeki devlet alacaklarında yapılandırılmaya gidildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Afet bölgelerindeki alacaklı idarelere borçlu olanların, mücbir sebep tarihindeki ödemelerinin taksitlendirildiği ifade edildi. Taksit ödemelerinin süreleri de belirlendi.

47 ilçe ve bazı beldeleri kapsayan kararda afet süreci göz önünde bulundurularak mücbir sebep tarihleri de belirlendi. Bu mücbir sebep tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu dönemde ödenmesi gereken birinci taksitler mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenecek. Sonraki taksitlerin de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesine karar verildi.