Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar lirayı aşan destek sağlandı
AA

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki tarım üreticisinin yaraları sarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine 1 Nisan-22 Eylül tarihlerinde 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Üreticilerin emeğine ve alın terine sahip çıkıldığını aktaran Yumaklı, tarımsal üretimin sigorta altına alındığını da kaydetti.

"1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira ödeme gerçekleştirildi"

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik.

Afetzede kayısı üreticilerine destek yapıldı
Afetzede kayısı üreticilerine destek yapıldı

"Üreticilerimizin emeğini sigorta altına alıyoruz"

Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)