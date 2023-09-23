Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar lirayı aşan destek sağlandı Tarım ve Orman Bakanlığı, afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

AA Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki tarım üreticisinin yaraları sarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine 1 Nisan-22 Eylül tarihlerinde 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Üreticilerin emeğine ve alın terine sahip çıkıldığını aktaran Yumaklı, tarımsal üretimin sigorta altına alındığını da kaydetti. "1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira ödeme gerçekleştirildi" Bakan Yumaklı, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadelere yer verdi: İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. "Üreticilerimizin emeğini sigorta altına alıyoruz" Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Google News

Abone Ol