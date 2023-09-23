Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar lirayı aşan destek sağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki tarım üreticisinin yaraları sarılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine 1 Nisan-22 Eylül tarihlerinde 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Üreticilerin emeğine ve alın terine sahip çıkıldığını aktaran Yumaklı, tarımsal üretimin sigorta altına alındığını da kaydetti.
"1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira ödeme gerçekleştirildi"
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:
İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik.
"Üreticilerimizin emeğini sigorta altına alıyoruz"
Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)