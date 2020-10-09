Afrika Birliği, Mali'ye uyguladığı yaptırımlara son verdi

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, askeri darbenin ardından üyeliğini askıya aldığı Mali'ye yönelik yaptırımları kaldırdı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, geçiş hükümetinin kurulması sonrası Mali'nin yeniden Birliğin tüm faaliyetlere katılmasına izin verildiğini duyurdu.

“AFB'NİN GEÇİŞ HÜKÜMETİNE VE MALİ HALKINA TAM DESTEK”

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı, karar sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkedeki son olumlu siyasi gelişmeler üzerine Konsey'in aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, anayasal düzenin kurulması, barış ve istikrar için AfB'nin geçiş hükümetine ve Mali halkına tam desteğini sürdüreceğini belirtti.

DEVRİK LİDERLER SERBEST BIRAKILDI

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu isimler dün serbest kalmıştı.

ECOWAS DA DARBE İLE KONULAN YATIRIMLARI KALDIRDI

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Mali'de geçiş hükümetinin 5 Ekim'de kurulmasından bir gün sonra darbe gecesinden bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırmıştı.

Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alıyor. Ülke, Afrika kıtasının en büyük 7’nci ülkesi konumunda.