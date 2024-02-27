Afrika kıtasına ihracat 2023'te 21,3 milyar dolara yükseldi Türkiye, ihracatta kendisine yeni pazarlar hedefleyerek yönünü Afrika'ya çevirmişti. Yapılan çalışmalar sonuç verdi. 2002 yılından bu yana 12 kat artarak süren Afrika ile ihracatın daha da geliştirilmesi için toplantılar yapılmaya devam ediliyor.

AA

Türkiye'nin Afrika kıtasına ihracatı 2002 yılına göre, yaklaşık 12 kat artarak 2023 yılında 21,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin Afrika'da bulunan 54 ülkeye yönelik ihracatı, toplam ihracatının yüzde 8,3'ünü oluşturdu.

Bölge ile ticaret hamlesini geliştirmek isteyen Türkiye temaslarına devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da Afrika'nın 54 farklı ülkesinden gelen 1.640 fazla iş insanı Türk firmalarıyla buluştu.

Türk üretici ve ihracatçılar ile bir araya geldiği 10. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI FORUM - World Cooperation Industries Forum) başladı.

Yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeli var

Toplantıda 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeli ile yeni pazar arayışı içerisinde olan Afrika'nın 54 ülkesinden gelen iş insanını Türkiye'den 553 üretici ve ihracatçı ile bir araya geldi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye ekonomisini geldiği noktaları katılımcılara aktardı.

"Ocak ayında ikili ticaretimizin 3 milyar dolara yükseldi"

Toplantıda konuşan Ağar Afrika'nın son yıllarda sosyal, ekonomik ve siyasi alanda kaydettiği ilerlemeye dikkati çekerek şöyle devam etti:

Türkiye ve Afrika kıtası, Orta Doğu ve İslam dünyasında köklü tarihi ilişkilere ve ortak bir kültürel mirasa sahip olmakla birlikte, ekonomik potansiyeli hızla büyüyen nüfusu ve son yıllarda yoğunlaşan siyasi ve ekonomik ilişkilerin etkisiyle, başlıca ticaret ortaklarımız arasında yer almaktadır. Kıta ile karşılıklı ticaretimiz son 20 yılda yaklaşık 5 kat artışla, 2023 yılında yaklaşık 32 milyar dolara ulaşırken, 2024 yılına da çok iyi başladık. Nitekim ocak ayında ikili ticaretimizin yüzde 26 artışla 3 milyar dolara yükseldiğini gördük. Afrika kıtasına ihracatımız ise 2002 yılına göre, yaklaşık 12 kat artarak 2023 yılında 21,3 milyar dolara yükseldi. Kıtada bulunan 54 ülkeye yönelik ihracatımız, toplam ihracatımızın yüzde 8,3'ünü oluşturuyor.

Ticaret hacmi hedefi

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi hedefi ise önce 50 milyar dolar sonra da 75 milyar dolara ulaşmak olarak açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)