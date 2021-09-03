Afrika ülkelerinde de kahve fiyatları yükseldi

Kahve fiyatları emtia fiyatları içinde yükselmeye devam ediyordu. Kahvenin ana yurdu Afrika'da fiyatların arttığı bilgisi durumun önemini çarpıcı bir biçimde ortaya koydu.

Emtia fiyatları artıyor. Bu kalemlerin içinde yer alan kahve fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

İklim koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Afrika ülkelerinde de kahve fiyatları yükselmeye başladı.

KAHVE İHRACAT FİATLARI YÜZDE 30 ARTIŞ GÖSTERDİ

Tanzanya Kahve Kurulu, kahve ihracat fiyatlarının 2021-2022 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

KAHVE ÇUVALI 130 DOLARDAN 186 DOLARA ÇIKTI

Ülkede, 50 kilogramlık kahve çuvalı geçen yıl 130 dolardan alıcı bulurken şu anda 186 dolardan alıcı buluyor.

Etiyopya gibi Afrika'da en fazla kahve ihracatı yapan ülkelerden biri olan Uganda'da temmuzda fiyatlarda yüzde 7,9 artış kaydedildi.

Kenya'da ağustosun ikinci haftasında yapılan haftalık kahve satışında bir önceki döneme göre ortalama yüzde 24 artış görülürken, Etiyopya'da da son 1 ayda yüzde 10'a yakın yükseliş kaydedildi.

FİYAT ARTIŞI AFRİKA'DAN YAPILAN İTHALATI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, fiyatlardaki artışın ardından bazı kahve türlerinin Afrika'dan yapılan ithalatında da düşüş görüldü.

Kahve fiyatlarında 2021'deki yıllık değişim yüzde 50'yi aşarken, Arabica kahve fiyatlarında son 7 yılın zirvesini gördü.

Üretimde 2020'de 3,1 milyon tonla Brezilya başı çekerken, bu ülkeyi sırasıyla Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya izlemişti.