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    Afyonkarahisar'da domuz sürüleri ovaya indi

    Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çölovası bölgesinde tarım arazilerine onlarca domuz sürüsünün inmesi çiftçileri ve köylüleri tedirgin ediyor.
    • AA
    • 03.04.2021 - 15:09
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    Afyonkarahisar'da domuz sürüleri ovaya indi

    Dinar ilçesinde önemli ölçüde patates üretimin yapıldığı Çölovası bölgesine son günlerde domuz sürülerinin inmesi vatandaşları tedirgin etti.

    DOMUZ SÜRÜLERİ EKİLİ ARAZİLERDEKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR

    Ekili tarım arazilerinde görülen domuz sürüleri mahsullere ciddi oranda zarar veriyor.

    HALK ÜZERİNDE KORKU YARATIYOR

    Çölovası’nda bulunan Haydarlı Belde Belediye Başkanı Duygu Peker, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların son derece tedirgin olduğunu belirterek, içinde bulundukları durumu “En kısa zamanda konuyu yetkili ilgili yerlere ileteceğim. Maddi zarardan ziyade bölge halkı üzerinde baskı ve korku var. Kasabanın yanına kadar geldiler.

    Afyonkarahisar da domuz sürüleri ovaya indi #1

    ÇOK KALABALIKLAR

    Çok kalabalık halde geziyorlar. Gece gördüğümde ben bile tedirgin oldum. Bölgede tarım ve hayvancılık var üretici tedirgin, hayvan otlatanlar tedirgin.” şeklinde aktardı.

    Afyonkarahisar da domuz sürüleri ovaya indi #2

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