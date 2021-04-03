Afyonkarahisar'da domuz sürüleri ovaya indi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çölovası bölgesinde tarım arazilerine onlarca domuz sürüsünün inmesi çiftçileri ve köylüleri tedirgin ediyor.

Dinar ilçesinde önemli ölçüde patates üretimin yapıldığı Çölovası bölgesine son günlerde domuz sürülerinin inmesi vatandaşları tedirgin etti.

DOMUZ SÜRÜLERİ EKİLİ ARAZİLERDEKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR

Ekili tarım arazilerinde görülen domuz sürüleri mahsullere ciddi oranda zarar veriyor.

HALK ÜZERİNDE KORKU YARATIYOR

Çölovası’nda bulunan Haydarlı Belde Belediye Başkanı Duygu Peker, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların son derece tedirgin olduğunu belirterek, içinde bulundukları durumu “En kısa zamanda konuyu yetkili ilgili yerlere ileteceğim. Maddi zarardan ziyade bölge halkı üzerinde baskı ve korku var. Kasabanın yanına kadar geldiler.





ÇOK KALABALIKLAR

Çok kalabalık halde geziyorlar. Gece gördüğümde ben bile tedirgin oldum. Bölgede tarım ve hayvancılık var üretici tedirgin, hayvan otlatanlar tedirgin.” şeklinde aktardı.