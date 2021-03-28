Afyonkarahisar’da internetten görerek başladığı mantar üretiminde başarıyı yakaladı

Ülkemizdeki mantar üretimi iç pazara yönelik olarak sürüyor. İç talep karşılandığında ihracatının önünün açık olduğu sektöre Afyonkarahisarlı bir genç girişimci katıldı.

Afyonkarahisar’da internetten görerek istiridye mantarı üretimine başlayan genç, günlük yaklaşık 100 kilogram mantar üreterek geçimini sağlamaya başladı.

İstiridye mantarı ile üretime başlayan genç sonraki günlerde kayın ve kavak gibi mantar türlerini de yetiştirirken, son aylarda ise talebe yetişemediğini dile getirdi.

Dinar kent merkezinde yaşayan Hayati Öztürk, internetten gördüğü istiridye mantar üretimini yapmaya karar vererek evinin yanında bir yer yaptı. Ardından üretime başlayan Öztürk, şimdi aylık yaklaşık 3 ton mantar üretimi yapıyor.

İnternetten gördüğü mantar üretimi geçim kaynağı oldu VİDEO

KAYIN VE KAVAK MANTARI DA ÜRETECEK

Ürünlerini Türkiye’nin birçok kentine gönderdiğini ifade eden Öztürk, istiridye mantarı üretimi ile başladığı kendisine ait yerde ilerleyen zamanlar kayın ve kavak mantarı da yetiştirmeye başladığını ifade etti. Öztürk, “Türkiye’de bu işe çok talep var ve karşılanmıyor. Özellikle kavak mantarı herkesin yetirebileceği bir mantar türü değil çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir mantar. Ülkemizde talep çok fazla ve mantar ihtiyacını karşılayamıyoruz.

MANTARLAR İSTANBUL, İZMİR VE BURSA’YA GİRİYOR

Üretilen mantarların büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde satılıyor. Bu yüzden talep olarak büyük açık var.” diye konuştu.

“ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLER İÇ PİYASADA ERİYOR”

Ortalama büyüklükte bir odada 10 tonluk mantar üretimi yapılabileceğini ve bunun da bir ailenin geçimini sağlayabileceğine dikkat çeken Öztürk özellikle işsiz olan gençlerin bu alana yönelmelerinde fayda olacağını vurgulayarak, “Şu anda ülke olarak kendimize yetiştiremediğimiz için ihracatını yapamıyoruz. Ürettiğimiz ürünler iç piyasada eriyor. Bu sektörü ileride yapılabilecek meslekler arasında görüyorum yani mantarın geleceği açık.” dedi.