Ağrı'dan tarihi hububat rekoltesi bekleniyor

Dünyada gıda krizi yaşanırken Türkiye'nin dört bir köşesinden tahılda elde edilen üründeki rekorlar konuşuluyor.

Ağrı'da geçen sene kuraklıktan olumsuz etkilenen tarlalar bu yılki yağışlarla bereketlendi.

Kentte özellikle düz alanlardaki binlerce dönümlük arazilerde arpa ve buğdayın yetiştirildiği tarlalarda, hububat hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Hem devlet desteği hem de artan verimle yüzü gülen çiftçiler, tarlalarından elde ettikleri arpa ve buğdayları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği Alım Merkezi'ne getirmeye başladı.



Ağrı TMO amirliğinde yoğunluk yaşanıyor

Ağrı'da verimin arttığı tarlalarda hasat yapan çiftçilerin elde ettikleri arpa ve buğdayları satmak için geldiği TMO Ağrı Ajans Amirliğinde yoğunluk yaşanıyor.

Günlük 700-800 ton mahsul toplanıyor

AA'nın haberine göre, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da bu yıl tüm tarım ürünlerinde verimin arttığını söyleyerek "Bu sene 60 bin tonun üzerine hububat bekliyoruz. Günlük 700-800 ton mahsul toplanıyor." şeklinde açıklama yaptı.

"Şu ana kadar 15 binin üzerinde alım yaptık"

TMO Ajans Amiri Mahir Şahin ise hububat alımı nedeniyle yoğun çalışma sezonu geçirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene yöremizin kurak geçmesi nedeniyle hiç hububat alamadık. Aynı zamanda besicilerimize destek amaçlı Ukrayna ve Rusya'dan olmak üzere Trabzon Limanı'ndan iş yerimize 30 bin ton arpa gelmiş ve besicilerimize dağıtılmıştı. Bu sene yağışlı olması dolayısıyla il genelinde iyi bir verim var. Günlük 700 tonun üzerinde alım gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 15 binin üzerinde alım yaptık. Eylül ayının sonuna kadar da tüm randevularımız doludur.





Ağrı tarihinde en yüksek üçüncü rekolte

2001 yılında 31 bin ton, 2009'da da 19 bin ton hububat almıştık. Ağrı tarihinde en yüksek üçüncü rekolte dönemi oluyor."