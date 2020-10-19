Ağrı’nın Diyadin ilçesi, kaplıcaları ile sonbaharda turizme hizmet ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 48 kilometrekarelik alana sahip kaplıcalar, sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri haline geliyor.

Ağrı iline bağlı Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan ve jeotermal kaynaklarla son dönemlerde artan tesisleşmeyle sayıları çoğalan kaplıcalar, bölgedeki önemli termal turizm merkezleri arasında adından söz ettiriyor.

CİLT VE ROMATİZMA HASTALIKLARI İÇİN

Bölgede hizmet veren kaplıca tesisleri, yılın 12 ayı cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklarına şifa arayanları ağırlıyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden bölgeye gelen turistler, son yıllarda yapılan yeni tesislerdeki havuzlarda sıcak suyun tadını çıkarıp geceleri burada konaklama imkanı buluyor.

KAPLICALARDA SOSYAL MESAFE VE HİJYEN HASSASİYETİ

Devlet desteğiyle yeni kaplıca tesislerinin yapımına devam edilen ve mineral zenginliğiyle ön plana çıkan jeotermal alanda, sonbaharla birlikte sıcak su kaynakları kenarındaki bitki çeşitlerinin çevresindeki doğal güzellikler de bölgeye ayrı renk katıyor.

“JEOTERMAL ALAN SERACILIKTA DA KULLANILIYOR”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, Diyadin'de jeotermal alanın konutların, resmi kurumların ısıtılmasında ve ayrıca seracılıkta kullanıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aslında seracılıkta kullanılması, Türkiye ve bölge açısından çok önemlidir. Türkiye'nin en soğuk yerinde 12 ay süresince serada domates yetiştirilmesi, buradaki jeotermal enerjinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu jeotermal enerji bu anlamda kullanılırsa ülkemizin her yönden en az gelişmiş ve son sıralarda yer alan ili Ağrı'da, bu makus talihi değiştirmek hatta tersine çevirmek mümkündür."

“DİYADİN GELİŞİRSE İSTİHDAM ARTAR”

Kaya, burada yapılacak yatırımların istihdam oluşturacağından dolayı bölgedeki işsizlik ve göçü büyük ölçüde engelleyerek Diyadin'i turizm mekanı haline getirebileceğini anlattı.

"TARIM KASABASI OLAN DİYADİN, TURİZM KASABASI HALİNE GELEBİLİR"

Kaya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 5'lik kaplıca alanı olduğuna ve bunun da büyük bölümünün Diyadin'de bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an bir tarım kasabası olan Diyadin, turizm kasabası haline gelebilir. Herhangi bir hastalık nedeniyle tedavi görmeye gelen bir insan en az 1 hafta süreyle burada kalmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da oradaki tesislerin çalışma oranı çok yüksek düzeyde olabilir. Maden Tetkik ve Arama (MTA) haritasında, Diyadin Kaplıcaları önemli sıcak su kaynaklarının olduğu yer olarak gösteriliyor. Diyadin jeotermal kaynakları, su sıcaklığı 70-100 derece arasında yer alan kaynaklar arasında gösteriliyor. Elektrik üretiminde, konutların ısıtılmasında, sağlıkta, tarımda, sanayi ve turizmde çok rahat şekilde kullanılabilecek bir sıcak su kaynağı potansiyeli var."

"AVRUPA STANDARTLARINDA HAVUZLAR YAPIYORUZ"

Jeotermal alandaki kaplıca işletmesini devlet desteğiyle büyüten kaplıca işletmecisi Orhan Özden de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yeni yatırımlar yaptığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa standartlarına uygun havuzlar yapıyoruz. Şu an inşaat aşamasında olan havuzlarımız var. Altı havuz üstü odalı havuzlar yapıyoruz. Yurt dışından gelen yabancı turistlerin haftalarca kalıp rahat edebilecekleri yerler yapıyoruz."