Ağrı'nın Diyadin Kaplıcaları her mevsim uğrak yeri

Ağrı'nın Diyadin Kaplıcaları, şifa arayanlar ve turistler tarafından yazın olduğu gibi kışın da uğrak yeri oluyor.

Cilt hastalıkları ve romatizma başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, son yıllarda devlet desteğiyle yenilenerek büyütüldü.

DOĞU ANADOLU'NUN ÖNEMLİ TERMAL BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezleri arasında yer alan Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, yılın her mevsimi şifa arayan çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgeye Van ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerin ilgisi yoğun.

KAPLICALARIN SUYU ZENGİN MİNERALLİ

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta, 48 kilometrekarelik jeotermal alanda bulunan kaplıcalar, zengin mineralli suyuyla dikkati çekiyor.

AÇIK HAVUZLAR DONDURUCU SOĞUKTA DAHİ İLGİ GÖRÜYOR

Yaz aylarında, kavurucu sıcaklarda, vatandaşların havuzlarında yüzerek çeşitli hastalıklarına şifa aradığı kaplıcalar, çetin geçen kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yılın 6 ayı etrafı karla kaplı olan kaplıcaların açık havuzları, dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlarca ilgi görüyor.

KAPLICA TESİSİ DEVLET DESTEĞİ İLE BÜYÜDÜ

Kaplıca tesisi işletmecisi Mahmut Özden, tesislerini son yıllarda devlet desteğiyle büyüttüklerini söyledi. Aileler için özel havuz ve genel havuzların olduğunu ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"EV TİPİ KAPLICA"

"Üstü oda, altı da havuz olan ev tipi kaplıcalarımız var. Tesisimiz çok iyi ve daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kafile turist geldi. Burada dondurucu havada kaplıcaya girdiler ve çok memnun kaldılar. Daha güzel hizmet vermek istiyorsak, burada yatırımlar yapmamız gerekiyor. Kaplıca vücudu rahatlatıyor ve şifalıdır. Zengin minerale sahip kaplıca suyu romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve cilt hastalıklarına çok iyi geliyor."





“SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YILIN HER MEVSİMİ KAPLICADAYIZ”

Van'dan gelen Fatih Koç ise bölgedeki soğuk havaya rağmen yılın her mevsimi kaplıcaya girmek için Diyadin'e geldiklerini aktardı.

“ÇOK FAYDASINI GÖRÜYORUM”

Ziyaretçilerden Abdullah Arı da çeşitli hastalıkları bulunduğu için Van'dan geldiğini anlatarak, "Yaklaşık bir senedir hemen hemen her hafta kaplıcaya girmek için buraya geliyorum. Çok faydasını görüyorum. Suyu çok güzel ve memnun olduğumuz için her zaman geliyoruz." diye konuştu.