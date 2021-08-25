Ağustos 2021 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Ağustos enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Kira fiyatları ne kadar artacak sorusunun yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranları 3 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yıl sonu için hedeflenen yüzde 5.8'lik büyüme çıtasını yükseltti. Bakan Elvan yıl sonunda yüzde 8'in üzerinde bir büyüme beklediğini söyledi.

"DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

"Sanayi üretimi, güçlü ihracatın da desteğiyle çarpıcı bir şekilde artarak, büyümenin motoru haline gelmiş durumda" diyen Elvan diğer sevindirici gelişmenin yatırımlardaki artış eğilimi olduğunu belirtti.

Önceliklerinin enflasyon eğilimini tersine çevirmek olduğunu belirten Elvan "Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz" dedi.