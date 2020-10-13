Ağustos ayı sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, koronavirüs sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.

TÜİK ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

YÜZDE 10,4 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı sanayi üretim endeksine göre sanayi üretim endeksi, koronavirüs sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 artış gösterdi.





SEKTÖRLER BAZINDA ARTIŞLAR

Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ BEKLENTİSİ YÜZDE 6,7 ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını beklediklerini belirtmişlerdi. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyordu.

"SANAYİDE EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ"

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da artışa ilişkin açıklama yaparak, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadelerini kullandı.