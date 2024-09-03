Ağustos enflasyonu bugün açıklanıyor Türkiye İstatistik Kurumu bugün ağustos enflasyonunu açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun yüzde 52,20'ye düşeceği yönünde.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün yılın sekizinci enflasyon verisi olan ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 olarak belirlendi. Beklentiler, en düşük yüzde 2,21 ve en yüksek yüzde 3,10 arasında değişiyor.

BEKLENTİ DÜŞECEĞİ YÖNÜNDE

Bu beklentilere göre, temmuz ayında yüzde 61,78 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun, ağustos ayında yüzde 52,20'ye gerilemesi öngörülüyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 42,84

Ayrıca, ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ağustos ayında yüzde 42,84 olarak açıklandı.