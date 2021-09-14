Ağustosta 141 bin 400 konut satıldı

TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre konut satışları ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı.

Konut satış istatistikleri, aylık periyodlarla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediyor.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 17 AZALDI

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.





İLK KEZ SATILAN KONUT SAYISI 42 BİN 639 OLDU

TÜİK 'in açıkladığı ağustos verilerine göre, ipotekli konut satışları 27 bin 375 olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 114 bin 25 konut el değiştirdi. İlk defa satılan konut sayısı 42 bin 639 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarında 98 bin 761 konut el değiştirdi.

KONUT SATIŞLARI YILLIK BAZDA GERİLEDİ

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 azalışla 801 bin 995 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 67,9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17,9 artışla 649 bin 899 oldu.

YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA 5 BİN 866 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.