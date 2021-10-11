Ağustos'ta işsizlik yüzde 12,1 oldu

İşsizlik oranının temmuz ayına göre değişiklik göstermediği görülen TÜİK verilerinde, oran yüzde 12,1 olarak aktarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı işsizlik oranını açıkladı.

Ülke genelinde 15 yaş ve üzerindeki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında, temmuza göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 23 MİLYAR 33 MİLYON OLDU

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

İŞSİZLİK ORANI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI 0,1 AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,0 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 55'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

İstihdam oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 46,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak yüzde 52,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 900 bin kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI AZALDI

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,7 oldu.