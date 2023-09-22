Ağustosta kurulan şirket sayısı aylık bazda arttı Ağustos ayında kurulan şirket sayısında aylık bazda artış yaşarken, şahıs şirketleri ağırlıklı olmak üzere yıllık bazda ise düştü.

ANKA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aylık periyodlarla sicil kayıtlarına dayanarak açılan ve kapanan şirket sayılarını açıklıyor.

Ağustos verilerine göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,6 artış gösterdi.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında düştü.

Gerçek kişi ticari işletme sayısındaki düşüş ise yüzde 39,7 oldu.

Kurulan şirket sayısı

Buna göre, ağustos ayında 10 bin 503 şirket, 341 kooperatif ve 1.328 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Kurulan kooperatif sayısı bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise bir önce aya göre yüzde 3,7 arttı.

Tasfiye edilen şirket sayısı

TOBB verilerine göre ağustos ayında tasfiye edilen şirket sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 arttı.

Ağustosta toplam 2 bin 412 şirket tasfiye edildi.

Ocak-ağustos döneminde kapanan şirket sayıları

Tasfiye edilen şirket sayısı ocak-ağustos döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Yılın ilk 8 ayında 16 bin 941 şirketin tasfiyesi yapıldı.

Ağustos ayında 1.709 şirket, 75 kooperatif ve 1.488 de gerçek kişi ticari işletme kapandı.

Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısı bir önceki aya göre azaldı.

Kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 0,7 geriledi.

Kapanan kooperatif sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

8 aylık süreçte kurulan şirket sayısında yüzde 3,5 gerileme yaşadı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 geriledi.

Söz konusu dönemde toplam 83 bin 504 şirket kuruldu.

2023 yılının ilk 8 ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,5 azalarak 13 bin 260 oldu.

Yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 1.051 oldu

TOBB verilerine göre, ağustos 2023’te 1.051 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Bu şirketlerin 644’ü Türkiye, 44’ü İran, 41’i Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu.