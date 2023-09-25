Ahilik Haftası'nda Ticaret Bakanlığı'ndan esnafa destek mesajı Geçen hafta Ahilik Haftası ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi, Ticaret Bakanlığı'ndan esnaf ve sanatkarlara destek mesajı geldi.

AA

Esnaf ve sanatkarlar Ahilik öğretisinin bugünkü temsilcileri olarak faaliyet gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, ahiliğin günümüz temsilcisi esnaf ve sanatkarların, ticari hayatta daha aktif rol alması ve ekonomik büyümeye katkılarının artması için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin gelişmesinde, büyümesinde ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması noktasında, Anadolu topraklarında nakşedilen ahilik geleneği ve bu geleneğin temsilcileri esnaf destekleniyor.

Bu süreçti, esnaf ve sanatkara destek veren kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayısı 1.000'e ulaştı.

Esnafa kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar lira

Bu kapsamda, 2002'de mali imkanlar ölçüsünde esnaf ve sanatkarlara 151 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılırken, 2003'ten bugüne kadar bu kapsamda kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar liraya yaklaştı.

Kredilerin sübvansiyonu için tahsis edilen kaynak 246,5 milyar lira

2002'de faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu için Hazine tarafından tahsis edilen kaynak 50 milyon lirayken, 2003'ten bugüne kadar kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak tahsis edilen kaynak tutarı 246,5 milyar liraya civarına ulaştı.

İşletme kredilerinde üst limit 500 bin lira

Bu dönemde esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından 5 bin liraya kadar limitli faiz indirimli kredi kullandırılabiliyorken, bugün işletme kredilerinde üst limit 500 bin liraya kadar yükseltildi.

İş yeri edindirme ve taşıt edindirme kredileri 1,5 milyon lira

Esnaf ve sanatkarların iş yeri edindirme ve taşıt edindirme kredilerinde ise 1,5 milyon liraya kadar finansmana erişebilme imkanı bulunuyor.

Depremzede esnafa kredi ödeme kolaylığı

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkanı getirildi, ardından ikinci 6 ay için de uzatma imkanı sağlandı.

Yaşanan felaket sonucu esnafların kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlarının faizleri silinerek anapara ödemelerine de erteleme imkanı getirildi.

Depremzede esnafa 5 milyar lirayı aşan faiz indirimli kredi

Ağustos sonu itibarıyla deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara, Halkbank tarafından 5 milyar lirayı aşan faiz indirimli kredi kullandırıldı.

31 Ağustos itibarıyla 2023 yılı içinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)